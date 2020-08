Scontro frontale sulla strada per lo zoo Safari: cinque feriti

FASANO - Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, sulla strada delle Giritoie, che collega il centro di Fasano alla Selva. Da quanto si apprende sono cinque i feriti. In una viaggiava una comitiva di turisti, l'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag, l'impatto è avvenuto poco prima dello Zoo Safari. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco perchè alcuni passeggeri sono rimasti incastrati nelle lamiere. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in maniera preoccupante.

