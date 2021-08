Scontro tra due auto: tre i feriti, trauma cranico per una donna

FRANCAVILLA FONTANA - Pericoloso incidente questa mattina (venerdì 6 agosto 2021) sulla provinciale che collega i Comuni di Francavilla Fontana e Sava (Taranto). Ad entrare in collissione, per cause in corso di accertamento, una fiat Panda ed una Kia. Ad avere la peggio una donna trasportata in ospedale con sospetto trauma cranico. Rimasta incastrata nell'abitacolo, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Francavilla per estrarla dalle lamiere. Ferite lievi per il passeggero e per il conducente dell'altra autovettura. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso le persone, gli agenti della polizia locale della Città degli Imperiali per i rilievi del caso.