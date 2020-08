Scontro sulla provinciale: muore un bambino di 16 mesi

TORRE SANTA SUSANNA - Un bambino di un anno e mezzo, Torre Santa Susanna, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, in un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale che collega Erchie al santuario di San Cosimo, a Oria. La sorella è stata portata al Pronto soccorso per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i bambini viaggiavano insieme alla madre che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro l’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente si è verificato intorno alle 16. Sul posto per la ricostruzione della dinamica gli agenti della Polizia locale e i carabinieri di Erchie che si stanno occupando della viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seguono aggiornamenti