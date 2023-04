Incidente sullo svincolo della superstrada, coinvolte tre auto e un furgone: traffico in tilt

MESAGNE - Nel primo pomeriggio di oggi (11 aprile), un incidente ha coinvolto quattro veicoli sulla strada statale Taranto-Brindisi, esattamente all'altezza dello svincolo per San Donaci.

Si tratta di una Mercedes, una Ford, una Fiat Croma, e di un furgone Fiat talento. Quest'ultimo è finito contro lo spigolo del guard rail colpendo anche un segnale stradale.

Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase accertamento. Non si conosce il numero delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia locale di Brindisi, e l'Anas.

In un primo momento il traffico è andato in tilt: una lunga coda di veicoli ha occupato la superstrada in direzione Brindisi. Tanti sono stati i disagi per gli automobilisti, che hanno dovuto attendere l'arrivo dei soccorritori per poter proseguire la loro marcia.

Successivamente, il traffico è ripartito ad una sola corsia, rendendo - così - possibili le operazioni di invervento sul luogo del sinistro.

Aggiornamento ore 15:43 (Incremento del numero dei veicoli coinvolti)