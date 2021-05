Auto contro gard rail sulla tangenziale di Brindisi: traffico in tilt

E' accaduto intorno alle 15:30 di oggi, lunedì 24 maggio 2021, nel tratto che collega la strada statale per Lecce a quella per Bari

BRINDISI - Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto intorno alle 15:30 di oggi, lunedì 24 maggio 2021, sulla tangenziale che collega la strada statale Bari-Lecce, all'altezza dello svincolo per il rondò della statale 7 per Taranto. La dinamica dell'impatto è al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi.

Nello scontro sono rimaste danneggiate una Jeep Renegade ed una Fiat Idea che ha finito la sua corsa contro il guard rail, riportando seri danni all'abitacolo. Sul posto sono intervenuti, anche, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 per soccorrere i feriti che non sono gravi. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, con traffico rallentato e code che si registrano in entrata alla città.