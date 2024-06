Scontro tra moto e furgone nel paese: un uomo finisce in ospedale

TORRE SANTA SUSANNA - Scontro tra moto e furgone in via Erchie a Torre Santa Sussanna. È quanto accaduto, per cause da accertare, oggi pomeriggio intorno alle 15. Alla guida dello scooterone, poi caduto a terra, un meccanico torrese. Il furgone, che usciva da via Paolo Borsellino, era invece guidato da un cittadino originario della provincia di Lecce. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il meccanico è stato trasportato in codice rosso e ricoverato presso lospedale Perrino di Brindisi poiché in gravi condizioni. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

