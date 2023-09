Scoppia pneumatico: camion si piega su un lato e perde il carico di uva

FRANCAVILLA FONTANA - Scoppia uno pneumatico, il camion fuori controllo si piega su un lato e il carico di uva finisce sull'asfalto. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 settembre, sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Francavilla Fontana, gli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi e i carabinieri che hanno gestito la viabilità.

L'incidente si è verificato poco prima dello svincolo per Villa Castelli sulla corsia in direzione Taranto. L autista del veicolo è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. Il traffico ha subito grossi rallentamenti, gran parte della carreggiata nel tratto interessato dall'incidente, era ricoperto di uva.