Scoppia pneumatico e il furgone finisce sullo spartitraffico: paura sulla statale

BRINDISI - Si è temuto il peggio nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: sulla corsia in direzione sud, un furgone Opel Vivaro è diventato incontrollabile a causa dello scoppio di due pneumatici. Dopo essersi girato su se stesso è finito sullo spartitraffico. All'interno c'era la squadra di basket dell'Adria Bari che doveva raggiungere il Paladefrancesco per disputare una gara con la New Virtus Mesagne. Per fortuna non hanno riportato ferite preoccupanti, due atleti sono stati portati in ospedale. Questo, almeno, stando alle prime informazioni raccolte. E' accaduto all'altezza di contrada Jaddico attorno alle 18. Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata della messa in sicurezza del furgone. Dei rilievi se ne è occupata la Polizia stradale, il traffico è stato deviato sulla complanare.