Scoppio pneumatico, furgone frigo si ribalta: traffico in tilt sulla statale

OSTUNI – Dopo l’improvvisa perdita di controllo, forse causata dallo scoppio di uno pneumatico, il ribaltamento. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 17.15 di oggi (domenica 31 luglio) si è verificato sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi, direzione nord. L’unico mezzo coinvolto è un furgone frigo che trasportava del ghiaccio. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. A quanto pare il cedimento improvviso dello pneumatico avrebbe reso il furgone ingovernabile. Il mezzo, dopo il cappottamento, ha completamente ostruito la corsia di marcia. Fortunatamente gli utenti della strada che sopraggiungevano sono riusciti a schivarlo.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e la Polizia stradale, che ha avuto il suo bel da fare sia nei rilievi del caso che nella gestione della viabilità. Il tratto fino all'uscita per Gorgognolo è stato chiuso, con deviazione obbligatoria per Costa Merlata. Una volta rimosso il furgone, la strada sarà riaperta. Il conducente è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. Non verserebbe in gravi condizioni.