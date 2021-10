Si ribalta autocisterna piena di gas: conducente incastrato, superstrada chiusa in direzione nord

OSTUNI - Una cisterna che trasporta Gpl completamente piena (all'interno ci sono 54 metricubi di gas) si è ribaltata sulla superstrada per Bari all'altezza di Villanova, Ostuni. Il conducente è rimasto incastrato nella cabina. E' accaduto attorno alle 10,30 di oggi, lunedì 25 ottobre. La corsia in direzione nord è stata chiusa al traffico e le auto deviate in direzione Torre Pozzelle.

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, l'autobotte e l'autogru giunte da Brindisi, il comandante e il funzionario di guardia per coordinare il delicato intervento. Gli agenti della Polizia stradale si sono occupati della gestione della viabilità.

Da quanto si apprende si tratterebbe di un incidente autonomo, il camionista sarebbe cosciente. E' stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato ai sanitari del 118. Un intervento per niente semplice quello compiuto dai pompieri brindisini: il mezzo è finito in un canale di scolo e per tirare fuori l'uomo dalle lamiere accartocciate si è reso necessario l'uso di diversi attrezzi da taglio: gruppo da taglio, divaricatore, cesoia e martinetto idraulico. Con l'alto rischio legato al carico di gas trasportato.

Articolo in aggiornamento