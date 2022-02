Auto finisce in un canalone sulla statale: apprensione per un 90enne

CAROVIGNO – Anche un uomo di 90 anni viaggiava a bordo di un Suv Toyota che intorno alle ore 7:45 di oggi (lunedì 21 febbraio) ha piegato il guard rail ed è finito in un canalone che lambisce la carreggiata, sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, direzione Brindisi, fra gli svincoli per Specchiolla e Pantanagianni, nell'agro di Carovigno. Da appurare le cause della perdita di controllo del mezzo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, con due mezzi e l’ausilio di un’autogru.

I pompieri hanno estratto dall'abitacolo l'anziano, vigile e cosciente, rimasto bloccato sul sedile anteriore lato passeggero. Successivamente il malcapitato è stato visitato da personale del 118, intervenuto in ambulanza. Le sue condizioni, in fase di accertamento, non dovrebbero essere gravi. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni. Sul posto anche il personale dell'Anas.