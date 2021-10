Scontro sulla statale: un’auto fuori strada, l’altra si ribalta. Due feriti

OSTUNI - Probabilmente un tamponamento la causa del sinistro stradale che si è verificato intorno alle 10:40 di oggi, martedì 12 ottobre, sulla superstrada Bari-Brindisi, al chilometro 26, nei pressi di Torre Pozzelle, marina di Ostuni, direzione Brindisi. Lo scontro è avvenuto tra una Suzuky Swift, guidata dal un 60enne che, ed una Mercedes Classe A, guidata da un 37enne.

Per il forte impatto la Mercedes è uscita fuori carreggiata, mentre l'altra autovettura si è ribaltata. Entrambi i mezzi hanno subito notevoli danni. Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in carico i due feriti e trasportati all'ospedale di Brindisi, la polizia stradale che si sta occupando dei rilievi del caso ed i vigili del fuoco per il recupero dei mezzi. La superstrada direzione Brindisi è stata bloccata fino al completamento dei soccorsi.