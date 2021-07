Tamponamento sulla superstrada: in auto anche un cane, ferito il proprietario

Traffico in tilt sulla strada statale 613 all'altezza di Torchiarolo sulla corsia in direzione Brindisi, feriti lievi

BRINDISI - Il personale della ditta Tarantini, che si è occupato della rimozione dell'auto, ha dovuto prelevare anche un cane perchè il proprietario è rimasto ferito e necessita di cure mediche. Tamponamento nella mattinata di oggi, sabato 31 luglio sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi. L'impatto tra una Seat Ibiza e una Citroen C4 è avvenuto sulla corsia in direzione Nord tra le uscite Torchiarolo e Torre San Gennaro.

A riportare la peggio, stando alle prime informazioni, il conducente della Seat, l'auto che ha tamponato. Si tratta di una persona con disabilità che viaggiava in compagnia di un cane. L'uomo è stato soccorso da personale del 118. Ferite lievi per il conducente dell'altro veicolo. Come già accennato il cane è stato preso in consegna dal personale della ditta che si è occupato della rimozione del veicolo, che lo ha rifocillato con acqua, anche lui era molto spaventato.

Il traffico sin dalle prime ore del giorno è intenso sulle statali per l'esodo estivo iniziato da qualche giorno. Il tamponamento ha provocato grossi rallentamenti. Sul posto il personale della Polizia stradale che si è occupato della ricostruzione della dinamica e della gestione della viabilità. In supporto anche gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo