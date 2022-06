Tamponamento tra camion e auto sulla statale: feriti e traffico rallentato

BRINDISI - Momenti di tensione attorno alle 14 di oggi, martedì 21 giugno, sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto per un tamponamento tra camion e auto. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118, gli agenti della polizia stradale e i colleghi della Guardia di finanza. Le auto coinvolte sono una Citroen C3 e una Volkswagen Passat, l'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per San Donaci sulla corsia in direzione Taranto. Il traffico ha subito rallentamenti.