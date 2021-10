Cisterna ribaltata: terminato il travaso del gas, vigili del fuoco ancora sul posto

OSTUNI - Le delicatissime operazioni di travaso del gas gpl si sono concluse intorno alle ore 20:30. Adesso i vigili del fuoco sono impegnati nella seconda e ultima fase dell’intervento iniziato intorno alle ore 10: 30 di oggi (lunedì 25 ottobre) sulla strada statale 379 Brindisi-Bari, all’altezza di Torre Pozzelle, direzione nord, dove un’autocisterna si è ribaltata autonomamente, andando a finire nella cunetta che lambisce la carreggiata. Un’autogru giunta sul posto per il sollevamento della motrice. I pompieri lavoreranno fino a tarda sera. Le operazioni sono coordinate dal comandante del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, Giulio Capuano. Da stamattina il tratto di carreggiata nord interessato dal sinistro è chiuso al traffico, con deviazione del flusso veicolare sulla complanare lato monte. Circolazione regolare, invece, sulla carreggiata sud.

Sul posto mezzi e uomini del distaccamento di Ostuni, l'autobotte e l'autogru giunte da Brindisi, una squadra del Nucleo Nbcr e il funzionario di guardia. Gli agenti della Polizia stradale si sono occupati della gestione della viabilità, oltre al personale dell'Anas.

Il camionista, coosciente, è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato ai sanitari del 118. Da lì è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi Un intervento per niente semplice quello compiuto dai pompieri brindisini: il mezzo è finito in un canale di scolo e per tirare fuori l'uomo dalle lamiere accartocciate si è reso necessario l'uso di diversi attrezzi da taglio: gruppo da taglio, divaricatore, cesoia e martinetto idraulico. Con l'alto rischio legato al carico di gas trasportato.

Articolo in aggiornamento