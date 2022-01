Tir fuori controllo sulla superstrada: nessun ferito, traffico rallentato

BRINDISI - Traffico rallentato sulla corsia sud della strada statale 379 che collega Bari a Brindisi per un Tir finito contro un guardrail. Nessun ferito. Sul posto si sono recate alcune squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e del comando provinciale di Brindisi che stanno operando con Autogru. L'incidente si è verificato all'altezza di Rosa Marina (Ostuni). Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per la ricostruzione della dinamica e la gestione della viabilità. Al momento si procede solo sulla corsia di marcia. Sul posto anche personale dell'Anas. Da quanto si apprende il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo pesante in seguito a un improvviso guasto meccanico.