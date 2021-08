Travolto da un auto mentre era sul monopattino, bambino in prognosi riservata

TORCHIAROLO - È stato trasportato in prognosi riservata al Perrino di Brindisi, un bambino di 10 anni che nel tardo pomeriggio di oggi (ore 19) giovedì 19 agosto, mentre era sul suo monopattino, è stato travolto da una Fiat 500 L, guidata da un 23enne. L'impatto è avvenuto su via Vespucci incrocio con via Gramsci a Torchiarolo. Alla base dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito portandolo poi in codice rosso in ospedale e la polizia locale per i rilievi del caso. Per entrambi i mezzi è stato disposto il sequestro. L'alcoltest al giovane conducente è risultato negativo.