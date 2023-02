Scoppia lo pneumatico e perde il controllo dell'auto: incidente in superstrada

TORCHIAROLO - E' stato lo scoppio di uno pneumatico a far perdere al guidatore il controllo dell'auto mentre transitava in superstrada. L'auto, una Mercedes Amg, ha sbandato andando a impattare dapprima contro un'altra vettura, una Ford C-Max, e poi contro il guardrail. L'incidente è accaduto intorno alle 14:30 di oggi, domenica 26 febbraio 2023, sulla statale 613, la Brindisi-Lecce. Le auto viaggiavano in direzione Brindisi, all'altezza di Torchiarolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e, in supporto, quelli della Polizia Locale di Torchiarolo. Il bilancio è di tre persone ferite, fortunatamente - stando a quanto si apprende - in maniera non grave. Sono state comunque affidate ai sanitari del 118, presenti anche loro sul posto.