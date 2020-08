Provoca incidente sotto effetto dell'alcol, denunciato

TORCHIAROLO - I carabinieri della stazione di Torchiarolo hanno denunciato in stato di libertà un 65enne di Cellino San Marco, per guida sotto effetto di alcol. In particolare, lo scorso 29 luglio, nel centro abitato, l’uomo alla guida del suo motociclo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti.

Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso, a seguito degli accertamenti per verificarne lo stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo.