Incidente sulla superstrada, coinvolto un motociclista: in codice rosso al Perrino

FASANO - E' stato trasportato in codice rosso, in ambulanza, al Perrino di Brindisi, un motociclista coinvolto in un incidente. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 aprile 2024, sulla superstrada che collega Bari a Brindisi, carreggiata sud, in direzione del capoluogo adriatico. All'altezza dell'uscita per Torre Canne, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto, che è finita contro la barriera Jersey che divide le carreggiate.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno prestato le prime cure e trasportato il giovane in ospedale. I primi si stanno occupando degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica, ancora da chiarire completamente. L'incidente dovrebbe essere autonomo, ma non è escluso che il motociclista abbia tentato di evitare un ostacolo. Il ragazzo è cosciente, fortunatamente, ed è affidato alle cure dei sanitari.