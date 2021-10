Imbocca superstrada contromano e travolge coppia di motociclisti

BRINDISI - Tragedia sfiorata, ma per fortuna nessuna seria conseguenza. Questa mattina (domenica 3 ottobre 2021) un'auto ha imboccato contromano la superstrada che da Brindisi porta a Bari, all'altezza di Torre Guaceto. L'autovettura ha travolto una moto, sulla quale viaggiava una coppia originaria del Leccese. L'auto contromano, una Citroën C3, era condotta da un cittadino di 77 anni.

I due motociclisti sono rimasti lievemente feriti, tanta paura, ma per fortuna nulla di grave. L'auto guidata dal 77enne ha proseguito la propria corsa per sei chilometri, fin quando non è stata intercettata da una pattuglia della polizia stradale. Sul posto anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area dell'impatto. E gli agenti della polizia locale di Brindisi, per i rilievi. Il 77enne è stato denunciato per omissione di soccorso.

