Furgone si ribalta: donna perde la vita sulla provinciale

SPEZIALE DI FASANO – Una donna ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto questo pomeriggio (sabato 31 ottobre), intorno alle 15:30, sulla strada che collega la frazione di Speziale a Cisternino. La donna, M.P., 46 anni, originaria della Romania, viaggiava sola a bordo di un furgone Ford transit che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Fasano, si è ribaltato. Sul posto sono impegnati, oltre ai carabinieri, anche, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il traffico è ancora bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Articolo in aggiornamento