Tragico incidente strada per il mare: 21enne perde la vita

BRINDISI - Una 21enne di Cellino San Marco, E.R. ha perso la vita a seguito di un tragico incidente che intorno alle ore 12.20 di oggi (sabato 8 giugno) sì è verificato in prossimità di lido Santa Lucia, sulla litoranea nord di Brindisi. La giovane viaggiava a bordo di una Lancia, in compagnia di una ragazza di 23 anni, che non avrebbe riportato gravi ferite. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale. Da quanto si apprende la povera vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo e poi travolta da un altro veicolo. Lavorava in una bar al quartiere Commenda a Brindisi.

Seguono aggiornamenti

