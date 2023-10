Trave di legno sfonda parabrezza e si conficca nell'abitacolo: conducente in codice rosso

FRANCAVILLA FONTANA - Ha quasi dell'incredibile l'incidente che si è verificato attorno a mezzogiorno di oggi, martedì 3 ottobre, nella zona industriale di Francavilla Fontana: una grossa trave di legno posizionata sul cassone di un camion ha sfondato il parabrezza di un'auto, una Hyundai, conficcandosi nell'abitacolo.

La persona che era alla guida è stata colpita, un'ambulanza del 118, giunta poco dopo sul posto, l'ha portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione, si è verificato in contrada Carlota.

Seguono aggiornamenti