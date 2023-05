Più di un milione di euro evaso al fisco: sotto i riflettori una società di mediazione immobiliare

Il periodo di riferimento è quello tra il 2018 e il 2022. Alla società è stata constatata una base imponibile sottratta a tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, per circa 970 mila euro ed un’evasione in materia di imposte indirette per circa 213 mila euro