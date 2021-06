Scontro all'incrocio fra due auto: mamma e due bambini in ospedale

Incidente fra Via Sant'Angelo e la complanare di Brindisi, all'imbocco del ponte per Sant'Elia. Quattro i feriti. Nessuno grave

Via Sant'Angelo

BRINDISI - Quattro persone in ospedale, fra cui una madre con i suoi due bambini. Si sono vissuti momenti di apprensione a seguito di un incidente che intorno alle ore 16:15 di oggi (venerdì 11 giugno) si è verificato all'altezza dell'incrocio fra via Sant'Angelo e la strada complanare, all'inbocco del ponte per il rione Sant'Elia.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro: una Fiat Punto con mamma e figli a bordo e una Ford C-Max condotta da un uomo. Sul posto si sono recate due ambulanze con personale del 118. Nessuno dei quatttro feriti, fortunatamente, versa in gravi condizioni. I rilievi del caso sono stati effettuati dai motociclisti della Polizia Locale di Brindisi. La dinamica è in fase di accertamento.