Soccorritori feriti in incidente, Uil Fpl: "Operatori 118 meritano rispetto e tutela"

Il segretario provinciale della Uil Fpl Brindisi, Gianluca Facecchia, esprime a titolo personale e a nome di tutta l'organizzazione sindacale, vicinanza al personale medico, paramedico e ai soccorritori coinvolti in un grave incidente avvenuto ieri pomeriggio (martedì 4 giugno) sulla strada provinciale che collega Cisternino a Ceglie, dove un’ambulanza del 118 vuota, impegnata in un intervento di soccorso, si è scontrata con un autoarticolato.

“A loro – dichiara Facecchia - va tutta la nostra vicinanza, con l'auspicio di una pronta guarigione. L'episodio accaduto riaccende i fari sulla battaglia che la Uil porta avanti da tempo con determinazione, sulla sicurezza sul lavoro. Ancora tanti e troppo sono i rischi su cui bisogna vigilare e lavorare, affinché ci siano tutte le tutele necessarie affinché i lavoratori affrontino serenamente le loro mansioni”.

“L'incidente di ieri – afferma ancora il sindacalista - avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche, ma questo non esclude la necessità di potenziare un servizio fondamentale per il territorio e la collettività, che ancora fatica ad essere riconosciuto e sostenuto completamente. Le lavoratrici e i lavoratori del servizio di emergenza - urgenza, che quotidianamente prestano il loro lavoro, affrontando le necessità più varie, meritano assoluto rispetto e tutela”.

“Diversi di loro hanno un contratto part-time - unica eccezione nell'intera Regione - e le sedi risultano non idonee e spesso inadeguate per le reali esigenze del servizio. Come Uil Fpl - conclude Facecchia - vigileremo affinché i diritti di questi lavoratori siano totalmente riconosciuti, perché il potenziamento del servizio è un bene per l'intero territorio e per la collettività. Nel frattempo giunga a loro il nostro ringraziamento più sentito per quello che fanno, con spirito di servizio e di abnegazione”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui