Violento impatto fra due auto: conducenti in ospedale, uno in codice rosso

Uno scontro violento si è verificato nella tarda serata di ieri, venerdì 7 aprile, a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, nel Leccese. Il ferito più grave, un uomo di 38 anni di San Pancrazio Salentino, che era alla guida di una Fiat Panda, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.

Erano circa le 23 quando, all'improvviso, per cause in fase d'accertamento, fra via Torre Lapillo e via Puglia si sono scontrate due autovetture. L'impatto è avvenuto fra la già citata Panda e una Land Rover, condotta da un 46enne del posto.

Nell'urto, il conducente della Panda ha riportato lesioni più serie, forse anche perché la vettura è andata successivamente a collidere in modo frontale su una delle colonne del porticato sotto il quale si trova un ristorante.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con le ambulanze e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie per soccorrere i malcapitati, estraendoli dagli abitacoli. E se per l'uomo di San Pancrazio, come detto, s'è reso necessario il trasporto all'ospedale di Lecce in codice rosso, per il conducente della Land Rover è stato disposto il trasferimento a quello di Copertino, in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina.