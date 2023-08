Incidente sulla strada per il mare: auto si ribalta nelle campagne, 85enne in ospedale

CAMPO DI MARE - Si sono vissuti momenti di preoccupazione nella mattinata di oggi, sabato 5 agosto, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico alla marina di Campo Di Mare per un'auto finita cappottata nelle campagne circostanti. Si tratta di una Renault Clio, alla guida c'era un uomo di 85 anni. L'incidente si è verificato subito dopo il cavalcavia procedendo in direzione San Pietro, in territorio di competenza del Comune di Torchiarolo.

Il conducente, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver invaso la corsia opposta è finito nelle campagne ribaltandosi. L'asfalto era anche bagnato. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. E' accaduto attorno alle 9.30. Alcuni automobilisti si sono precipitati in suo aiuto. Sul posto è stata inviata un'ambulanza del 118 che ha portato il malcapitato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi in codice arancione.

Dei rilievi se ne è occupata la Polizia locale di Torchiarolo, sul posto lo stesso comandante Lorenzo Renna. I colleghi di San Pietro insieme ai carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità, trattandosi di una strada molto trafficata. La sp 86 non solo collega San Pietro alla litoranea sud ma concude anche agli svincoli della strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi. Il veicolo è stato rimosso dal personale della ditta Tarantini.