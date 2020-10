Due incidenti sulla superstrada Brindisi-Bari: cinque veicoli coinvolti, strada chiusa

BRINDISI - Poco prima delle 20 di questa sera (sabato 10 ottobre) c'è stato prima un incidente (due mezzi coinvolti) e in seguito un tamponamento tra tre autovetture sulla strada statale 379, la Brindisi-Bari, quasi nello stesso punto. Gli incidenti sono avvenuti tra lo svincolo per San Vito dei Normanni e Torre Guaceto, direzione Brindisi. Sul posto personale di Anas, carabinieri, polizia stradale e polizia municipale di Carovigno.Il guidatore del furgone e la guidatrice dell'auto sono stati trasportati all'ospedale "Perrino" dal personale del 118. Le loro condizioni non sono gravi. La strada è stata chiusa al traffico anche in seguito a un altro incidente, un tamponamento che ha visto coinvolte tre autovetture. In questo caso non c'è stato bisogno dell'intervento del 118 perché nessuno si è rimasto ferito.

Articolo aggiornato alle 22