Inciviltà o disinteresse? Marine a sud di Brindisi nel degrado. E si, i cittadini pagano le tasse per tutto l'anno

CAMPO DI MARE E TORRE SAN GENNARO - Ancora una volta l'arrivo della stagione calda coglie impreparate le amministrazioni delle marine a sud di Brindisi. Campo Di Mare (San Pietro Vernotico), Torre San Gennaro e Lendinuso (Torchiarolo) oggi, domenica 22 maggio, si sono presentate ai villeggianti in totale stato di degrado e abbandono. Dove non hanno provveduto i residenti a rimuovere l'erbaccia davanti alle loro abitazioni, l'erba infestante ha raggiunto altezze vergognose, in alcuni casi copre quasi gli usci delle case. Per non parlare delle strade colabrodo. Oggi, seppur sia ancora maggio, in molti si sono recati nelle marine per trascorrere una giornata al mare, e hanno dovuto fare lo slalom tra sporcizia e spazzatura.

Basta fare una passeggiata nelle marine tutti i giorni per rendersi conto che la raccolta dei rifiuti non è regolare. In molti si sono già trasferiti nelle residenze estive. In via Belvedere, la strada principale di Torre San Gennaro, i mezzi non passano da settimane. Alcune buste di spazzatura sono in putrefazione.

Le foto a corredo di questo articolo parlano chiaro. I residenti sono stanchi e no, il caldo non è arrivato troppo presto. Le spiagge sono state ripulite in occasione delle festività pasquali, più di un mese fa. Ma solo perchè lo prevedeva il capitolato d'appalto della ditta di Igiene urbana, poi il nulla. Alcuni B&b e "Case vacanza" sono a lavoro da qualche mese, per le strade da tempo si vedono i turisti e l'unico decoro è offerto dai residenti, dai proprietari dei bar. Da coloro che stanno ristrutturando le case o che vivono al mare e provvedono a spazzare pezzi di strada, per il resto si respira disinteresse. Come sempre. Nessuna visione turistica dei territori che si affacciano sul mare. Eppure solo qualche giorno fa è stato firmato il protocollo d'intesa della "Terra fra i due mari", 12 amministrazioni tra cui San Pietro e Torchiarolo si sono unite per "uno sviluppo condiviso del territorio". Interesse solo sulla carta?

Per Torre San Gennaro i lavori di riqualificazione del paesaggio costiero sono stati sospesi. Si attendono ulteriori autorizzazioni. Nelle aiuole di piazza Garibaldi non sono ancora stati ripiantati gli alberi e il disagio legato alla mancanza dell'ombra regalata dalle chiome si sente tutto. I vecchi pini marini, seppur "malati", assolvevano appieno al loro dovere. Non ci sono i cestini porta rifiuti, l'unico presente è stracolmo di spazzatura. Non ci sono ancora le docce, altro servizio importante di cui i villeggianti hanno usufruito fino allo scorso anno.

E' troppo presto? Colpa della burocrazia? E' difficile per le amministrazioni gestire anche le marine? No, non è presto, le tasse i residenti le pagano tutto l'anno e offrire servizi adeguati è un dovere. I cittadini sono stanchi.