Incontro con i cinghiali in città, Asl Brindisi: "Massima cautela, monitoriamo la situazione"

BRINDISI – Mentre percorrevano in auto le vie del quartiere Minnuta, hanno incrociato due cinghiali. L’insolito incontro con gli animali selvatici è avvenuto la sera di domenica (1maggio) in via Del Lavoro, in prossimità della parrocchia di San Leucio. La foto dei due esemplari è rimbalzata rapidamente sulle chat e sui social network. Lo scatto, dopo opportune verifiche, è stato condiviso anche dal “Comitato di quartiere Minnuta”, che invita “gli abitanti del quartiere e chi frequenta il parco del Cillarese a prestare la dovuta attenzione”. A stretto giro, a seguito di segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, è stato attivato anche il Servizio di Sanità animale dell’Asl Brindisi diretto dal dottore Donato Sole.

Alla ricerca di nuovi habitat

Ma quanto c’è da stupirsi per la presenza di cinghiali in città? “Gli animali selvatici – spiega a BrindisiReport Donato Sole – è in espansione. Nella ricerca di nuovi habitat, è normale che possano arrivare in delle zone dove non ci sono grandi boschi, ma tantissime aree coltivate”. Ci si interroga in queste ore sulla provenienza dei cinghiali avvistati in città. “Da dove possano essere partiti - chiarisce Donato Sole - è difficile dirlo. Ho letto cose un po’ fantasiose in questi due giorni, che non sono né confutabili né possono essere considerate delle verità. Ho visto tante tante fantasie. La storia è una: sono popolazioni selvagge che si stanno allargando”.

Donato Sole ricorda che circa due mesi fa erano state fatte delle segnalazioni anche a San Vito dei Normanni. Ancor prima erano stati segnalati dei casi, non confermati, nelle campagne di Mesagne. “Su Brindisi - prosegue il responsabile del servizio dell’Asl – ci sono state allerte da parte delle forze dell’ordine. La reperibilità dell’Asl è stata avviata sia da parte della Polizia Locale che dei carabinieri. Ma nulla possiamo con la popolazione di selvatici. Abbiamo grossi problemi anche riguardo ad altre popolazioni selvatiche che si stanno avvicinando e presentando in regione”.

Presunte aggresioni di lupi

Il riferimento, in particolare, è ai lupi. “In provincia di Brindisi – afferma Sole – abbiamo avuto segnalazioni di probabili aggressioni alle greggi da parte di un lupo”. Le aggressioni sospette si sono verificate fra contrada Formica e San Vito dei Normanni. “Ma non abbiamo ancora riscontri genetici - specifica Sole – lo si può supporre da come sono stati consumati gli animali predati”.

Come comportarsi

Tornando al caso dei cinghiali, come comportarsi in caso di avvistamenti? “Non sono – spiega Sole – animali domestici: sono selvatici e come tali vanno trattati. Occorre massima cautela verso gli animali selvatici, perché non sono abituati vivere con l’uomo, ma hanno solo contatti sporadici con la specie umana. Non sono giocattoli. Se ci sono femmine con i cuccioli, sono abbastanza protettive e aggressive. Il pericolo più gande può essere per la circolazione stradale, se uno si ritrova un cinghiale in piena notte, in auto o in moto. Ma è lo stesso rischio che si corre anche con i cani randagi”.

Rischio peste suina africana

L’Asl, ad ogni modo, monitora con attenzione la situazione, “perché c’è il problema - afferma ancora Donato Sole - della peste suina africana”. “Tutte le segnalazioni devono essere fatte agli organi di servizio e alla Asl (al centralino dell’ex ospedale Di Summa o a quello dell’ospedale di Ostuni, ndr) e se di dovessero trovare degli animali morto, non bisogna né spostarli né toccarli ma chiamare immediatamente le forze dell’ordine o l’Asl”.