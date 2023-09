Incursione lampo nel negozio, rapina una cassa e fugge: telecamere al vaglio

MESAGNE - Si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi, tra le 18:30 e le 19:00, la rapina ai danni dell’Eurospin di via Torre Santa Susanna a Mesagne. Un uomo ha fatto incursione nell’esercizio commerciale, spaventando clineti e dipendenti. Del resto quello è un orario pomeridiano di punta per le attività che operano nel settore.

Tutto è durato pochi istanti, l'uomo impugnava una presunta arma (non è possibile stabilire con certezza se fosse effettivamente una pistola o un giocattolo). Fatto sta che l'ha mostrata ad una cassiera, facendosi consegnare il denaro presente all'interno.

L'autore del gesto non ha pensato a prelevare anche i soldi conservati nelle altre casse. Si è allontanato in fretta dal negozio, dunque l'atto criminoso è stato rapidissimo.

Al momento non si conosce l'entità effettiva della refurtiva. Non è ancora possibile sapere se l'uomo fosse a piedi o a bordo di un mezzo. Non si sa neppure se oltre lui ci fosse qualche altro complice. Sarà opportuno attendere l'esito delle indagini degli inquirenti per fare piena chiarezza sulla vicenda. Sul posto, infatti, è subito giunta la polizia di Stato del commissariato di Mesagne, che sta eseguendo tutti gli accertamenti ed acquisendo gli elementi del caso. Le telecamere sono al vaglio ed ogni particolare sarà rilevante.