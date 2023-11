Indagine su corse fantasma Stp: Digos e Finanza in sede per acquisire documenti

BRINDISI – I poliziotti della Digos di Brindisi e i militari della Guardia di finanza ieri mattina (lunedì 27 novembre) si sono presentati presso la Stp (Società di trasporto pubblico) di Brindisi per acquisire documentazione nell’ambito di un’inchiesta sulle cosiddette corse fantasma. Da quanto appreso gli investigatori, coordinati dalla Procura di Brindisi, circa 8 mesi fa avevano acceso un faro su presunte irregolarità nei collegamenti extraurbani effettuati dalla società partecipata della Provincia, di cui anche il Comune di Brindisi ha delle quote di minoranza. Al momento non è noto se vi sono persone iscritte sul registro degli indagati.

Il bubbone è scoppiato lo scorso 16 ottobre, in occasione di una seduta del consiglio provinciale che si è conclusa con la mancata approvazione del bilancio 2022 della società.

E’ stato il presidente dell’ente, Toni Matarrelli, a denunciare pubblicamente degli squilibri nel rendiconto, a causa di corse o non effettuate del tutto o effettuate in maniera irregolare. Un esposto è stato presentato alla Procura. Ne è scaturito un terremoto che nei giorni successivi ha portato alle dimissioni del presidente del Cda, Salvatore Tomaselli, e degli altri due componenti: Serena Carlucci e Alessandra Cursi.

Successivamente, in attesa dell'approvazione del nuovo rendiconto 2022, la Provincia ha disposto: l'accantonamento dell’utile nel fondo rischi: il blocco dei premi ai dipendenti; l'istituzione nel bilancio 2023 di un ulteriore fondo di riserva da cui poter accedere una volta quantificato il presunto disavanzo. Proprio nella giornata di ieri, fra l’altro, era in programma l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo Cda.

La riunione, però, è slittata alla giornata odierna. Stando ad alcune indiscrezioni, la Provincia avrebbe designato come nuova presidente la stessa Alessandra Cursi. Sulla base delle voci circolate nelle ultime ore, anche l’ex deputata Elisa Mariano dovrebbe entrare nel Cda. La nomina del terzo componente spetta al Comune di Brindisi. Il sindaco ha optato per l'ex azzessore Pasquale D'Agnello.