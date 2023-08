Giornalista trovata morta in casa: una persona indagata per istigazione al suicidio

FASANO – La Procura di Brindisi ha avviato un'inchiesta sul decesso di Patrizia Nettis, giornalista 41enne originaria di Gioia del Colle (Bari) che lo scorso 29 giugno è stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione in cui viveva da qualche tempo a Fasano, dove ricopriva l’incarico di addetta stampa per la locale amministrazione comunale. Un uomo è stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di istigazione al suicidio. Parallelamente alle indagini svolte dalla Procura, la famiglia della giornalista, assistita dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, del foro di Bari, ha avviato delle indagini di tipo difensivo.

“Abbiamo depositato una nomina – dichiara a BrindisiReport l’avvocato Castellaneta – per il 190 bis del codice di procedura penale e ci è stato notificato dalla Procura un atto che è stato fatto nei confronti dell’indagato. Subito dopo abbiamo presentato istanza per l’esumazione e l’esame autoptico”.

Si tratta di una iniziativa intrapresa dalla famiglia per escludere ogni altra ipotesi rispetto a quella del suicidio attualmente vagliata dalla Procura, sulla base anche di una “analisi soggettiva sostanziale”, spiega il legale. La 41enne, madre di un bambino di 10 anni, viene descritta come una persona “soddisfatta professionalmente, senza problemi economici”. “Aveva una vita - afferma ancora l’avvocato - programmata e orientata nel futuro. Non era malata. Faceva sport (il nuoto era una delle sue grandi passioni, ndr) regolarmente”.

I familiari non credono all’ipotesi del suicidio come gesto estremo riferito a un percorso di depressione o generato dalla 41enne. “Siamo convinti – prosegue l’avvocato Castellaneta - che ci sia un elemento esterno che abbia portato Patrizia a compiere quel gesto, se quel gesto lo ha compiuto Patrizia”. Da qui la richiesta dell’autopsia, "per fugare ogni dubbio da altre ipotesi meccaniche”. “Bisogna capire - dichiara il professionista - se si è trattato di suicidio. Scartando l’ipotesi peggiore, cerchiamo di capire che cosa è successo e perché ha deciso di togliersi la vita nell’arco, probabilmente, di una manciata di ore”.

Castellaneta chiarisce che la Procura di Brindisi “si sta muovendo in maniera corretta e anche molto celere”. “Noi, parallelamente alla Procura – conclude - stiamo allargando l’indagine non per altro, se non per escludere una ipotesi peggiore, se in questo caso si può parlare di ipotesi peggiore”.