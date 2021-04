Auto in fiamme nella notte: indaga la polizia, dubbi sull'origine

OSTUNI – E’ di dubbia origine un incendio che stanotte (domenica 25 aprile) ha investito una Volkswagen Polo parcheggiata in via Latilla, a Ostuni. L’auto si trovava all’esterno dell’abitazione del proprietario, nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco. Nonn a caso le fiamme gialle, con un estintore, hanno subito affrontato le fiamme, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti del commissariato della Città Bianca e gli esperti della Scientifica della questura di Brindisi. Non si esclude la matrice dolosa. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona.