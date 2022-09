Braccio tranciato da macchinario: disposto il sequestro, si indaga sulla dinamica

BRINDISI – Si indaga per far luce sulla dinamica del grave incidente sul lavoro che si è verificato ieri mattina (venerdì 16 settembre) all’interno di una cava di inerti situata in contrada Autigno, nell’agro di Brindisi, quasi al confine con il territorio di San Vito dei Normanni. Gli accertamenti effettuati dal personale dello Spesal dell’Asl di Brindisi sono focalizzati sulla corretta applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Il macchinario, come da prassi, di concerto con la Procura della repubblica di Brindisi, è stato posto sotto sequestro.

L’impianto, da quanto appreso, viene utilizzato per la triturazione e il trasporto degli inerti. Bisogna dunque capire cosa sia accaduto quando il braccio sinistro del 56enne V.D.L., di San Vito dei Normanni, è stato tranciato dalla macchina. L’operaio, nonostante l’amputazione dell’arto, è riuscito a spegnere l’impianto prima dell’arrivo dei colleghi.

Soccorso da personale del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Perrino di Brindisi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, recatisi sul posto, sono riusciti a recuperare il braccio e a consegnarlo ai sanitari, ma l’amputazione era ormai irreversibile. Il 56enne è tuttora ricoverato presso il reparto di Ortopedia del Perrino, in prognosi riservata.

Gli accertamenti dello Spesal, di concerto con la Procura, sono andati avanti per tutta la giornata di ieri. Le attività investigative proseguiranno anche nelle prossime ore, con lo scopo di appurare eventuali responsabilità. Al momento, ad ogni modo, non vi sono persone indagate.