Indice della criminalità nel Brindisino: furti e rapine in calo, aumentano gli incendi dolosi

BRINDISI – In netto calo furti e rapine. Nella top ten (ottavo posto su 106) per quanto riguarda la contraffazione di prodotti industriali. Risultati poco lusinghieri anche sul fronte di altri reati come il danneggiamento seguito da incendio (10° posto), i tentati omicidi (14° posto) e lo staccio di sostanze stupefacenti (15° posto).

Nel complesso la provincia di Brindisi fa dei miglioramenti nella classifica dell’indice di criminalità stilata dal Sole 24 ore, sulla base delle denunce sporte nel 2022. Il Brindisino scende infatti dal 61° posto con cui aveva chiuso il 2021 al 78° posto. Di fatto si tratta di 17 posizioni guadagnate in una graduatoria in cui la maglia nera (ossia il primo posto) va alla provincia di Milano. La provincia più tranquilla è invede quella di Oristano, fanalino di coda.

In Puglia la peggiore performance è fatta registrare dalla provincia di Bari, 17esima. A seguire: Foggia (20°), Bat (27°), Lecce (66°) e Taranto (85°).

Furti e rapine in calo

Un deciso passo in avanti viene fatto, come accennato, sul fronte dei furti e delle rapine. Nel 2021 il Brindisino era secondo per rapine denunciate (3.346 in totale, per una media di 103,4 ogni 100mila abitanti). Oggi è 67esima, con una media di 17,4 denunce ogni 100mila abitanti (66 in totale).

Riguardo ai furti, nel 2021 il Brindisino aveva ottenuto la poco ragguardevole maglia nera, con un totale di 95.269 furti denunciati, per una media di 2.9443 ogni 100mila abitanti. Nel 2022 il numero di furti denunciati è sceso a 3.828 (1.010,3 ogni 100mila abitanti). I furti più diffusi sono quelli di auto (775 denunce). I furti in abitazione denunciati sono stati 718 (189,5 ogni 100mila abitanti).

Calano le denunce per violenze sessuali

Significativo anche il calo delle violenze sessuali denunciate. Basti pensare che nel 2021 la provincia di Brindisi era settima in questo ambito, con un totale di 477 denunce (14,7 ogni 100mila abitanti), di cui 43 su minori di 14 anni. Nel 2022 il numero di denunce scende a 37 (9,8 ogni 100mila abitanti), di cui solo una in danno di under 14. Di conseguenza la provincia scende dal settimo al 50esimo posto.

Contraffazione e incendi dolosi

Tornando all'incipit dell'articolo, Aumentano le denunce per di reati in materia di contraffazione di marchi e prodotti industriali. Si passa infatti dalle 31 sporte nel 2021 alle 41 registrate nel 2022. Significativo anche l’aumento degli incendi dolosi. Nel 2021 la provincia di Brindisi era 13esima, con un totale di 132 denunce (34,8 ogni 100mila abitanti). Nel 2022 “guadagna” tre posizioni. Sono infatti 147 le denunce sporte (38,8 ogni 100mila abitanti)

Altri indicatori

Il miglior risultato si registra alla voce lesioni dolose. Le denunce sporte per questo tipo di reato sono 65,3 ogni 100mila abitanti: un risultato che vale il terzultimo posto (104).

Il territorio è nella parte bassa della graduatoria anche alle voci: percosse (84°, con 19 denunce ogni 100mila abitanti); minacce (83°, con 94 denunce ogni 100mila abitanti); estorsioni (72°, con 13,4 denunce ogni 100mila abitanti, per un totale di 51 denunce, rispetto alle 77 sporte nel 2021).

Per quanto riguarda l’usura, nel 2022 è stato denunciato un solo reato, rispetto ai 7 denunciati nel 2021.