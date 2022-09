"Induzione di minori in schiavitù": ex dirigente sportivo condannato a 20 anni

ORIA – Venti anni di reclusione. Questa la condanna inflitta a un 52enne di Oria, ex dirigente di una società sportiva, per il reato di induzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di minorenni. La sentenza è stata emessa nella giornata di oggi (venerdì 16 settembre) dal gup del tribunale di Lecce, Mario Tosi, al termine di un procedimento celebrato con rito abbreviato. Va chiarito che nella pena di 20 anni sono comprese anche due precedenti condanne con le quali è stata riconosciuta la continuazione: una definitiva a 10 anni, per violenze sessuali; l’altra pendente in Cassazione, a un anno e mezzo, sempre per violenza sessuale. La condanna odierna rappresenta dunque una sorta di cumulo di pene inflitte all’imputato, difeso dall’avvocato Pasquale Annicchiarico.

La vicenda è approdata presso il tribunale di Lecce, in quanto per il reato ipotizzato di riduzione in schiavitù (articolo 600 del codice penale) la competenza è della Direzione distrettuale antimafia salentina. Si tratta dello stralcio di un procedimento che era già sfociato nelle precedenti condanne per reati a sfondo sessuale su minori.

Sono tre le vittime costituitesi parte civile, rappresentate dagli avvocati Vito Cellie e Stefania Pasimeni. Le stesse avevano denunciato l’uomo per averle private delle loro libertà personale impedendo di sottrarsi alla sua sopraffazione “mediante condotte violente e minacce – si legge nel campo di imputazione - perpetrate con inaudita crudeltà e cagionando loro lesioni personali, togliendole la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma volontà nonché costringendole a subire atti sessuali dallo stesso posti in essere”. L’accusa è stata sostenuta dalla pm Giovanna Cannalire. Il 52enne da tempo è recluso in regime di domiciliari presso una struttura di recupero.