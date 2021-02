Incendio sospetto a Carovigno: in fiamme l'auto di un detenuto

CAROVIGNO - Auto in fiamme nel centro di Carovigno. Un incendio ha avvolto intorno alle ore 19:30 di oggi (martedì 9 febbraio) una Lancia Lybra parcheggiata in via Damiano Chiesa, davanti alla scuola Brandi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della locale stazione.

Le operazioni di spegnimento si sono svolte davanti agli occhi di numerosi curiosi. Da quanto appreso il veicolo era parcheggiato di fronte all'abitazione del proprietario, un soggetto già noto alle forze dell'ordine attualmente detenuto. E' forte quindi il sospetto di un atto doloso. Verranno acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona per far luce sull'accaduto.

Gallery