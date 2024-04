G7 a Borgo Egnazia: al via i lavori di rifacimento delle strade nel Brindisino

Partiranno domani (martedì 30 aprile) i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali, in vista del G7 in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Nelle ultime ore sono stati appaltati tre progetti, per un ammontare complessivo pari a circa 4 milioni di euro. La procedura per l’affidamento è stata coordinata dalla Provincia di Brindisi. I primi interventi saranno effettuati nel territorio di Fasano. Domani, in particolare, si partirà con il rifacimento della pavimentazione stradale e l’adeguamento della segnaletica. Entro la fine della settimana dovrebbero partire altri due cantieri.

Per la prossima settimana, invece, si procederà con l’affidamento di un lotto riguardante la manutenzione delle strade del territorio di Brindisi, dove il 14 giugno si svolgerà la cena di gala dei leader mondiali, in presenza anche del presidente della repubblica, Sergio Mattarella.

“Davanti all’appuntamento straordinario del G7, abbiamo avvertito tutta la responsabilità - afferma il presidente della provincia di Brindisi Toni Matarrelli - di fare presto e bene. Abbiamo quindi programmato i lavori puntando sulla rapidità, tanto che saranno consegnati tassativamente entro la fine di maggio, e sulla massima qualità, individuando con accuratezza gli operatori economici in possesso della certificazione 'Soa' ed iscritti alla white list della Prefettura di competenza”.

"Ci siamo riusciti - conclude - grazie all’impegno della dirigente responsabile ingegner Simona Bramato e ai suoi collaboratori".

