Inseguimento per le vie del quartiere, prima in scooter poi a piedi: fermato

BRINDISI - Pomeriggio movimentato alla Commenda, quartiere di Brindisi. Un giovane ha tentato la fuga alla vista degli agenti della sezione volanti, ma invano. È accaduto intorno alle 20 di oggi, mercoledì 17 giugno 2024. Ancora una volta, la perizia degli automobilisti della questura brindisina ha avuto la meglio, nonostante non sia mai facile ingaggiare un inseguimento con l'obiettivo - primario - di non creare pericoli per le persone e i mezzi non coinvolti. Lo scooter, poi, è un mezzo agile, adatto alla città. Visto l'esito dell'inseguimento, non è bastato, dato che i controlli degli agenti sono stati solo rimandanti, ma comunque compiuti.

Il giovane, a bordo di uno scooter, alla vista degli agenti della questura di Brindisi ha dato gas. È partito da via Santa Maria Ausiliatrice, poi ha svoltato in via Romagna e quindi è entrato in piazza del Salento. Poi, viale Commenda, di nuovo piazza del Salento. Con la vettura della polizia a tallonarlo, la sua fuga è terminata nei pressi di via Aosta. Ha tentato di dileguarsi a piedi, ma di nuovo invano. Nel momento in cui si scrive, gli accertamenti sono in corso. Il giovane rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Controlli anche sul mezzo utilizzato.