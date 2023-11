In giro con la droga, ignorano l'alt dei carabinieri: folle inseguimento in città

BRINDISI – Hanno costretto i carabinieri a un lungo inseguimento per le vie di Brindisi, nel pieno del traffico cittadino. E’ stato un quarto d’ora ad altissima tensione quella che fra le 13.30 e le 13.45 di oggi si è vissuto nella periferia del capoluogo, dove si sono vissute scene degne di un film d’azione.

Tutto ha avuto inizio all’altezza della rotatoria di collegamento con la superstrada per Taranto (il cosiddetto incrocio della morte). Qui una pattuglia del Nor della compagnia di Brindisi ha imposto l’alt a una Citroen con due persone a bordo. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato, imboccando via Appia, una delle principali arterie della viabilità brindisina, a quell’ora interessata dal via vai di pullman con studenti a bordo.

I militari si sono subito messi alle costole dei fuggitivi. La situazione era estremamente critica e delicata. Una manovra sbagliata poteva mettere in pericolo pedoni e altri utenti della strada.

Il conducente della Citroen ha tentato di dileguarsi inoltrandosi negli isolati del rione Cappuccini. I carabinieri non lo hanno mai perso di vista. A ogni incrocio si rischiava grosso. La folle fuga si è protratta per alcuni chilometri nel dedalo di strade fra via Favia e via Cappuccini. Ed è proprio in questa zona, alle spalle del parco Cesare Braico, che i carabinieri sono riusciti a stoppare la Citroen. Entrambi gli occupanti sono stati fermati. Ma per quale motivo non si erano fermati all’alt? Da quanto appreso sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente. I due sono stati condotti in caserma. La loro posizione è al vaglio della Procura.