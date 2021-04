Inseguimento tra carabinieri e topi d'appartamento: fermata una Fiat Bravo

BRINDISI - Presi in flagranza di reato alcuni topi di appartamento che da qualche giorno stanno svuotando diverse case del Brindisino. Con ogni probabilità si tratta delle stesse persone immortalate da alcune telecamere di sicurezza su San Pietro Vernotico e Latiano e i cui fotogrammi sono stati diffusi su Facebook, con tanto di appello da parte dei cittadini a prestare attenzione. In un caso è anche stato diffuso un video che mostra alcuni uomini scavalcare una finestra dopo essersi passati un’aspirapolvere ed entrare in una Fiat Bravo.

I carabinieri del comando provinciale di Brindisi unitamente ai colleghi di altre stazioni nella mattinata di oggi, martedì 20 aprile, hanno ingaggiato un inseguimento nei pressi di Restinco sulla complanare della strada statale 7, in direzione Taranto. Fermata una Fiat Bravo di colore grigio chiaro, all’interno c’erano almeno quattro persone che sono state tutte ammanettate e portate in caserma. Come giù detto è proprio una Fiat Bravo l’auto protagonista delle foto e dei video diffusi su Facebook nei giorni scorsi. Saranno ulteriori approfondimenti a stabilire se i fatti sono collegati. Certo è che nella mattinata di oggi, sono stati fermati altri furti, ai danni dei cittadini. Aggiornamenti nelle prossime ore