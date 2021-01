Tentano la fuga, finiscono contro auto: inseguimento lampo in città

BRINDISI – La fuga si è interrotta dopo pochi metri, con uno schianto contro un’auto in sosta. Un inseguimento fulmineo è andato in scena intorno alle ore 15 di oggi (giovedì 14 gennaio) in via Appia, alle porte di Brindisi. Protagonisti due giovani alla guida rispettivamente di una Fiat 500X di colore bianco e di uno scooter, nonostante fossero sprovvisti di patente. I due si trovavano nel parcheggio del supermercato Lidl. All’alt imposto da una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio, si sono messi in marcia, a tutta velocità, verso via Appia, direzione incrocio della morte (la rotatoria posta all'imbocco della strada statale 7 per Taranto).

La strada era trafficata. Fin troppo, con ogni probabilità, perché il tentativo di seminare le forze dell’ordine andasse in porto. A circa 20 metri dal supermercato, la 500 ha impattato con una Fiat Brava parcheggiata lungo il marciapiede. A quel punto sia l’automobilista che lo scooterista, immediatamente raggiunti da un’auto civetta e da una pattuglia con le insegne dell’Arma, hanno dovuto desistere. Entrambi sono stati fermati e caricati a bordo del mezzo militari. Le perquisizioni veicolari hanno dato esito negativo. I due ragazzi sono stati condotti in caserma, dove la loro posizione è al vaglio delle autorità.