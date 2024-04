Inseguimento nelle marine: ladri di rame abbandonano Giulietta e si dileguano

TORCHIAROLO - I carabinieri di Torchiarolo unitamente ai colleghi dell Nor della compagnia di Brindisi sono a lavoro per cercare gli autori di un furto di rame perpetrato nella tarda serata di venerdì 26 aprile in via Della Civetta a Campo Di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Da quanto si apprende i malfattori sono stati colti in flagranza e alla vista di militari si sono dati alla fuga. È stato ingaggiato un inseguimento che si è concluso nella vicina marina Lido Presepe (di competenza del Comune di Torchiarolo) dove l'auto dei fuggitivi è stata abbandonata. Si tratta di una Giulietta di colore rosso che è stata sequestrata e portata nel deposito giudiziario Tarantini per essere sottoposta agli accertamenti del caso tesi a individuare elementi utili alle indagini.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui