Omicidio di Paolo Stasi: l'intercettazione sul presunto tentativo di ostacolare le indagini

FRANCAVILLA FONTANA – “Devi dire…’mi ha fermato’…mi ha puntato in testa e ha detto…accompagnami lì”. Il 18enne L.B. avrebbe suggerito al 21enne C.C. una fantasiosa ricostruzione dei fatti per sviare le indagini sull’omicidio di Paolo Stasi. E’ quanto emerge da una delle conversazioni riportate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata lunedì mattina (22 maggio) ai due ragazzi, entrambi residenti a Francavilla Fontana, ritenuti gli unici responsabili dell’uccisione del 19enne, freddato il pomeriggio del 9 novembre 2022 sull’uscio della sua abitazione in via Occhi Bianchi, con due colpi di pistola.

Il dialogo in questione è stato intercettato dai carabinieri il 5 dicembre 2022. Due giorni prima era stato notificato a L.B. (17enne all’epoca dei fatti) un decreto di perquisizione presso la sua abitazione, dove i carabinieri recuperarono una somma di denaro pari circa a 9mila euro ritenuta provento o profitto dell’attività di cessione continuata di sostanza stupefacente, delle bustine di droga e una pistola scacciacani a gas.

Già da alcuni giorni trapelavano sui giornali delle indiscrezioni sulle indagini che evidentemente dovevano aver allarmato i due amici. L.B suggerì quindi al suo interlocutore una versione di comodo per ostacolare l’inchiesta. In sostanza il 18enne invita il 21enne, nel caso in cui fosse stato interrogato dalle forze dell’ordine, a dichiarare di essere stato fermato dall’ipotetico assassino mentre si trovava alla guida della sua auto e sotto la minaccia di un’arma di averlo costretto ad accompagnarlo in un posto. C.C., però, non pare per nulla convinto di questa “strategia difensiva”, tant’è che la definisce "l’ultima spiaggia”.

Secondo il gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, L.B., grazie anche alla fuga di notizie dei giorni precedenti, era consapevole del fatto che le telecamere installate nei pressi dell’abitazione di Paolo Stasi avessero ripreso il killer ma che gli inquirenti non avessero potuto ancora identificarlo, in quanto aveva il volto coperto dal cappuccio di una felpa.

Tali conversazioni sono quindi “rilevanti – scrive il gip – non solo perché confermano ulteriormente, in termini di gravità giudiziaria e sulla base degli elementi forniti alle autorità inquirenti, il pieno coinvolgimento dei due indagati nell’uccisione di Paolo Stasi, ma anche perché dimostrano come i medesimi indagati abbiano tentato di ostacolare le indagini con comportamenti attivi, sfruttando le fughe di notizie che si sono verificate fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 2022”.

Sono complessivamente otto le persone indagate nell’ambito dell’operazione dei carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi, coordinati dalla Procura di Brindisi e da quella dei minori presso il tribunale di Lecce, limitatamente alla posizione di L.B. Il reato di omicidio premeditato è contestato solo a L.B. e C.C. Gli altri sei indagati (fra cui una 24enne ristretta ai domiciliari e due 20enni sottoposti a obbligo di dimora) rispondono di reati in materia di sostanze stupefacenti. Stamattina (mercoledì 24 maggio) sono in programma gli interrogatori di garanzia davanti al gip.