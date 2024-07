Intercettazioni, video e perquisizioni: così la polizia ha ricostruito il giro di droga

MESAGNE - Capita. E anche spesso. Le forze dell'ordine si ritrovano a indagare su un episodio e, man mano che scavano, scoprono altro. Non è "pesca a strascico". È accaduto anche a Mesagne, dove il blitz "Piazza Pulita" ha svelato un ingente giro di cocaina destinata alla movida. Gli agenti del locale commissariato per circa un anno hanno documentato acquisti, cessioni e anche "meeting". Coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Manca, hanno chiuso il cerchio, con il blitz di giovedì 11 luglio. Su ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip brindisina Barbara Nestore, hanno condotto cinque persone in carcere e nove ai domiciliari. Si contano inoltre tre misure del divieto di dimora e un indagato a piede libero. Lunedì 15 luglio si comincia con gli interrogatori di garanzia. In questa sede gli indagati, assistiti dai propri legali, hanno la possibilità di chiarire la propria posizione. Intanto, si può ricostruire l'attività d'indagine che ha tenuto impegnati gli agenti, guidati dal vice questore Giuseppe Massaro.

Cessioni in diretta e trojan

Come già raccontato, l'indagine è nata da un episodio "collaterale", un'aggressione subita da Angelo Raffaele D'Ancona, indagato e gestore di un noto ristorante del centro mesagnese. I poliziotti si sono sì affidati alla tecnologia (intercettazioni, riprese video e trojan), ma anche ai metodi tradizionali: osservazioni, controlli e pedinamenti. L'integrazione tra tecnologia e tecniche investigative tradizionali ha dato i suoi frutti, anche con sequestri in corso d'opera. Gli investigatori, visionando le riprese delle telecamere, hanno ricostruito cessioni di droga e corrispettive dazioni di denaro. In un video ci sarebbe per esempio un approvvigionamenti in diretta, da parte di un altro indagato, Orlando Dellegrottaglie. Alcune cessioni avvengono all'esterno del ristorante di D'Ancona. A un certo punto, il telefono di quest'ultimo, viene "infettato" con un trojan, strumento informatico che si rivelerà alquanto efficace nell'ottica delle indagini.

Conversazioni "in chiaro"

Sotto la lente degli investigatori finiscono anche le conversazioni, non solo telefoniche, dell'allora fidanzata del ristoratore, la giovane Emanuela Rini. I riferimenti allo stupefacente sono espliciti, la ragazza non sembra preoccuparsi di parlare "in chiaro". Parlando con una terza persona di un altro indagato, dice "amo' non mi serve da smerciu". Cioè, affinché la venda. E così se qualcuno al telefono le dice che "mi serve un favore", la risposta di Rini è diretta: "Quanta?". In un'altra occasione, la ragazza parla con un'amica. Quest'ultima, dopo uno scambio di battute sulla marijuana, le risponde in maniera eloquente: "Io non spaccio". Le indagini si estendono ad altre persone, tra le quali Alessio Curto, per esempio, accusato anche di due brutali pestaggi. Nell'occasione, ovviamente, Curto era in compagnia di altre persone.

Uno speronamento per sfuggire ai controlli

Tra gli indagati, ritenuti fornitori, ci sono anche quelli del gruppo dei torresi, composto da Giuseppe Missere, Gianpiero Morleo, Christian De Nuzzo e Antonio De Prezzo. Morleo, come si evince dall'ordinanza, si sarebbe reso responsabile anche di un episodio: avrebbe speronato due auto della polizia per sottrarsi a un controllo. Nell'indagine "Piazza Pulita" non viene contestato alcun reato associativo, dunque sarebbe improprio parlare di capi e gregari. Tutti e quattro incensurati, un ruolo preminente sembra rivestirlo Missere. Gli affari del gruppo si estenderebbero anche oltre le logiche della provincia di Brindisi. La filiera, dunque, per gli inquirenti è questa: D'Ancona ha una pluralità di fornitori, poi cede la droga a propria volta. Le indagini degli agenti del commissariato hanno chiuso un cerchio, il primo. Perché poi occorrerà capire da quali canali i fornitori prendevano lo stupefacente.

I nomi degli indagati

Di seguito, i nomi degli indagati destinitari di misure cautelari. Custodia in carcere: Daniele Elio Massafra (23 anni, nato a Mesagne); Giuseppe Missere (33 anni, nato a Mesagne); Andrea Argentieri (28 anni, nato a Mesagne); Raffaele De Marco (58 anni, nato a Cellino San Marco); Antonio Emanuele Tarantino (40 anni, nato a Mesagne). Ai domiciliari: Angelo Raffaele D'Ancona (37 anni, nato a Mesagne); Orlando Dellegrottaglie (51 anni, nato a Mesagne); Alessio Curto (24 anni, nato a Brindisi); Antonio Romano (26 anni, nato a Mesagne); Gianpiero Morleo (32 anni, nato a Brindisi); Christian De Nuzzo (25 anni, nato a Mesagne); Antonio De Prezzo (23 anni, nato a Brindisi); Luca Argentieri (24 anni, nato a Mesagne); Andrea Massafra (33 anni, nato a Mesagne). Divieto di dimora: Emanuela Rini (22 anni, nato a Mesagne); Mattia Curto (21 anni, nato a Brindisi); Dylan Accolli (22 anni, nato a Brindisi). Risulta anche indagato: C.P. (47 anni, nato a Mesagne). Nessuna misura cautelare per lui.

