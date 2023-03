Droga verso la provincia di Taranto: i fratelli Di Palmo in silenzio davanti al gip

BRINDISI – Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Stamattina (mercoledì 29 marzo) si sono presentati davanti al gip del tribunale di Lecce, Alessandra Sermarini, il 50enne Carlo Di Palmo e il 34enne Daniele Di Palmo, i due fratelli di Francavilla Fontana arrestati all’alba di lunedì nell’ambito di un blitz su un giro di sostanze stupefacenti fra Francavilla Fontana e i comuni di Sava e Torricella, nel Tarantino. Daniele Di Palmo, difeso dall’avvocato Daniela D’Amuri, è recluso presso il carcere di Lecce. Carlo Di Palmo, assistito dai legali Danilo Cito e Ladislao Massari, è ristretto presso la casa circondariale di Brindisi. Medesima misura restrittiva è stata emessa anche a carico del fratello Massimo Di Palmo, 40 anni, irreperibile al momento dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare.

Sono complessivamente 19 i destinatari del provvedimento restrittivo emesso dal gip del tribunale di Lecce, su richiesta della locale Dda. Quattordici di essi sono stati condotti in carcere. Altri quattro sono sottoposti agli arresti domiciliari. Vi è poi una persona residente a Francavilla Fontana, indagata a piede libero. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del comando provinciale di Taranto.

Sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo e ricettazione, nei comuni di Sava e Torricella.

Le accuse

I Di Palmo, in particolare, sono accusati di aver rifornito di cocaina e marijuana il presunto sodalizio malavitoso che operava nel Tarantino. Daniele e Massimo Di Palmo devono rispondere di sei capi di imputazione, fra cui quello di aver fatto parte, insieme ad altri 12 indagati, di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti pluriaggravato dall’essere superiore a 10 e dall’avere disponibilità di armi.

I due devono poi rispondere di cinque presunti episodi di spaccio in cui, da quanto appurato dagli inquirenti, avrebbero ceduto diversi quantitativi di cocaina e marijuana a degli indagati residenti nel Tarantino, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. In uno di questi episodi sarebbe coinvolto anche il terzo fratello, Carlo, che risponde di un unico capo di imputazione. I tre francavillesi, nello specifico, avrebbero ceduto un “quantitativo non inferiore a 532 grammi di cocaina” agli indagati del Tarantino.