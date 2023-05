Blitz anti droga dei carabinieri: indagati in silenzio davanti al gip, qualcuno nega le accuse

FRANCAVILLA FONTANA – Quasi tutti sono rimasti in silenzio. Si sono svolti stamattina gli interrogatori di garanzia delle 10 persone arrestate all’alba di venerdì (26 maggio) nell’ambito dell’operazione contro un giro di sostanze stupefacenti condotta dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Assistiti dai rispettivi avvocati, gli indagati si sono presentati davanti al gip del tribunale di Lecce, Silvia Saracino, ad eccezione del 21enne A.G, di Latiano, ascoltato presso un istituto di pena minorile dal gip del tribunale dei minori di Lecce, Paola Liaci, in quanto non ancora maggiorenne all’epoca dei fatti (per questo riportiamo solo le iniziali del suo nome).

Sette indagati si trovano presso la casa circondariale di Brindisi. Si tratta di: Giuseppe Candita, 25 anni, di Francavilla Fontana; Daniele Di Palmo, 34 anni, di Francavilla Fontana; Stefano Conte, 26 anni, di Oria; Lorenzo Chionna, 27 anni, di Francavilla Fontana; Cosimo Ammaturo, 30 anni, di Francavilla Fontana; Mario Candita, 57 anni, di Francavilla Fontana; Giosué Siena, 31 anni, di Francavilla Fontana. In due sono ristretti ai domiciliari: Alessia Letizia, 23 anni, di Francavilla Fontana; Pietro Ruggiero, 26 anni, di Francavilla Fontana.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: Cosimo Ammaturo, difeso dall’avvocato Donato Manelli; Stefano Conte, difeso da Dario Budano; Lorenzo Chionna; difeso da Francesca Distante; A.G., assistito da Rosalba Gatto.

Pietro Ruggiero, assistito dall’avvocato Giancarlo Camassa, ha reso una dichiarazione in cui ha sostenuto la propria estraneità all’accusa di aver portato in luogo pubblico due pistole custodite in dui pezze arrotolate, di cui risponde insieme a un 27enne di Francavilla Fontana indagato a piede libero. Ruggiero ha inoltre spiegato che da anni svolge un lavoro regolare. Daniele Di Palmo e Giosué Siena, assistiti dall’avvocato Daniela D’Amuri, si sono proclamati innocenti avvalendosi della facoltà di non rispondere.

I legali potranno presentare ricorso contro le misure cautelare, presso il tribunale de riesame.

Al centro dell’inchiesta vi sono principalmente degli episodi di spaccio di droga avvenuti fra il 2019 e il 2020, con l’eccezione di alcuni fatti precedenti. I militari della compagnia di Francavilla al comando del capitano Alessandro Genovese sono stati coordinati dalla pm della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, Carmen Ruggiero, in quanto il capo di imputazione "alfa" riguarda il reato associativo.